Motivul pentru care Julia Chelaru și Bogdan Jianu au divorțat. Bărbatul e logodit acum cu Cătălina Ponor Dupa ce s-a retras din muzica, Julia Chelaru s-a dedicat vieții personale. Cantareața a fost casatorita din 2007 pana in 2016 cu Bogdan Jianu, barbatul care acum e logodit cu gimnasta Catalina Ponor. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, vedeta a spus care au fost motivele separarii de actor. „Introvertirea și neasumarea unor lucruri. Au fost anumite chestii pe care nu le-am discutat sincer și asumat la momentul potrivit. E un barbat frumos și foarte mișto, de altfel. Nu ajungeam, poate, aici, daca eram mai sinceri. Nu ne-am asumat, n-am vorbit ce trebuia, a fost prea multa tacere intre noi.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

