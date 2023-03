Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Moisa este una dintre artistele din Romania cu o mulțime de fani, insa acest lucru nu o ține departe de probleme. Artista a facut un cover dupa melodia lui Connect-R, iar acest lucru i-a pus in pericol canalul de Youtube. Imediat dupa, Narcisa a rabufnit.

- Producția lui Ford F-150 Lightning, versiunea electrica a camionetei americane, a fost oprita temporar din cauza unei potențiale probleme tehnice. Mai exact, Ovalul Albastru a semnalat o problema la baterie, descoperita in timpul inspecției tehnice finale inainte de livrarea mașinilor catre clienți.…

- In aceasta dimineața, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzau au transmis o prima informare cu privire la situația de pe rutele naționale ce strabat județul nostru, fiind semnalate probleme pe anumite tronsoane, din cauza viscolului: ,,Pe drumurile naționale aflate in administrarea…

- Azi, incepand cu ora 12.00, traficul prin Punctele de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, Halmeu, Vicovu de Sus și Siret s-a intrerupt din cauza unor disfunctionalitati ale sistemului informatic ucrainean. Incepand cu ora 13.40, traficul prin Punctele de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, Halmeu,…

- Mai multe școli din Serbia au fost inchise și majoritatea drumurilor au fost blocate din cauza ploilor torențiale din ultimele zile. Inundațiile au facut și victime. Un barbat a murit dupa ce a fost luat pe sus de ape. In unele regiuni a fost declarata stare de urgența, iar armata a fost trimisa pentru…

- Dupa ce s-au razboit intre ei o buna perioada, Andreea Podarescu și fostul iubit au ajuns de aceeași parte a baricadei, in calitate de parați, intr-un proces deschis de o banca de celule stem.

- „Nu exista probleme in spitale”, da asigurari ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. In contextul cazurilor tot mai numeroase de gripa si alte infectii virale respiratorii, ministrul a declarat miercuri, in timpul unei conferințe de presa, ca sectiile destinate pacientilor cu aceasta patologie sunt…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat luni, 9 ianuarie, ca unele medicamente nu se gasesc in farmacii in aceasta perioada din cauza creșterii cererii și pentru ca materia prima din China este livrata cu intarziere, relateaza News.ro . Probleme sunt cu furnizarea unor peniciline și amoxicilinei.…