Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei - dezbătută luni în plenul Senatului In motiunea simpla, senatorii PNL si USR solicita demisia ministrului Economiei.



"Probleme sunt multe, semne de intrebare si mai multe, iar tacerea dumneavoastra, cauzata probabil de 'emotii', ne determina la concluzii ce pot fi catalogate in termeni similari incompetentei. Sunteti mai repede cunoscut prin abilitatea de a evita un contact cu opinia publica, decat prin prisma expertizei sau a deciziilor luate. Onoarea ar impune sa va prezentati dumneavoastra demisia, inainte sa va fie ceruta de la tribuna Parlamentului. Romania are nevoie stringenta de o strategie coerenta a implementarii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Senatorii vor dezbate si vota, in plenul de luni, motiunea simpla prin care liberalii ii cer demisia ministrului Economiei, intitulata "Daniel Andrusca, piesa de mobilier in minister. Incompetenta falimenteaza Romania!".

