Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Sobianin, primarul Moscovei, a anunțat ca batranii peste 65 de ani au interzis sa mai iasa din case, din pricina pandemiei de coronavirus.In Rusia s-au inregistrat 438 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cele mai multe fiind din capitala Moscova, a notat Daily Mail.Interdicția…

- La periferia Moscovei se contruiește un spital temporar pentru bolnavii de coronavirus din Rusia, anunța BBC. Președintele Vladimir Putin a declarat anterior ca situația epidemiei de coronavirus în Rusia este "sub control". Corespondenta BBC Sarah Rainsford…

- Luna aceasta, când Rusia și Turcia erau în pragul unei confruntari militare directe în Siria, Vladimir Putin l-a invitat pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan la Kremlin - dar nu cred ca „invitat” e cel mai potrivit cuvânt.Un videoclip de 120 de secunde difuzat…

- Autoritatile din Moscova construiesc in regim de urgenta un spital pentru pacienti infectati cu noul coronavirus, unitate ce va fi similara cu facilitatile care au fost ridicate de la zero in China, transmite Reuters luni, informeaza AGERPRES . Noul spital, care va avea 500 de paturi, va fi gata in…

- Rusia are raportate doar 34 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, dar doreste sa tina situatia sub control si sa nu fie luata pe nepregatite in cazul in care epidemia va lua amploare. In acest sens, municipalitatea Moscovei a aprobat deblocarea a peste 100 de milioane de euro pentru construirea…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a sosit joi intr-o vizita la Moscova, l-a asigurat pe presedintele rus Vladimir Putin ca planul controversat al SUA privind Orientul Mijlociu reprezinta o 'oportunitate unica' de a rezolva conflictul israeliano-palestinian, informeaza AFP. Presedintele…

- Armata rusa a anuntat vineri ''punerea in functiune'' a primului sau regiment de rachete hipersonice Avangard, una dintre noile arme dezvoltate de Moscova si considerata de presedintele Vladimir Putin ca fiind ''practic invincibila'', relateaza AFP, preluata de Agerpres.Ministrul Apararii Serghei Soigu…