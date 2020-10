Moraru (AFIR): Plăţi de 656 milioane de euro către beneficiari, efectuate până pe 15 octombrie 2020 Suma de plata achitata beneficiarilor, inregistrata pana la data de 15 octombrie 2020, se ridica la 656 de milioane de euro, din care 415 milioane de euro au ajuns in investitii, a declarat, joi, directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Mihai-Liviu Moraru, la editia a VII-a a conferintei "Afaceri in agricultura".



"A fost un an in care a trebuit sa schimbam foarte, foarte multe lucruri din mers. Rezultatul pe care l-am obtinut la 15 octombrie 2020 este o plata de 656 de milioane de euro, bani europeni efectiv care au intrat in tara. In principal,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

