- La nivelul județului Mureș, 34 de absolvenți ai clasei a XII-a au obținut titlul de șefi de promoție. In interviul urmator, va propunem sa faceți cunoștința cu Maier Roland, absolvent cu media 9,76 al Liceului Tehnologic ”Sfantul Gheorghe” din Sangeorgiu de Padure, in cadrul profilului Turism și Alimentație,…

- Sambata seara s-a dat proba de foc pentru forțele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența, care in decurs de patru ore au intervenit in 5 localitați din județ din cauza inundațiilor. Au fost inundate din cauza ploilor torențiale case din Reghin, Chiheru de Sus, Roua, comuna Fantanele,…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, s-a deplasat pe teren in acest sfarșit de saptamana pentru a evalua pagubele produse de precipitațiile abundente care au cazut in zona mai multor localitați din județul Mureș. ”Codul portocaliu a adus o serie de pagube in județul Mureș, cea mai afectata fiind…

- Lucrarile de reabilitare a Castelului MARIAFFI din Sangeorgiu de Mureș se aproprie de final. A fost redata stralucirea unei cladiri simbol din localitate, care, nu in urma cu mult timp, era o ruina. “Unul din putinii primari care pune in aplicare obiectivele Planului Național de Aparare, revitalizand…

- Anunțul a fost facut luni seara, de ing. Sofalvi Szabolcs, primarul comunei Sangeorgiu de Mureș. ”Ultimele 3 cazuri din comuna sunt: un domn (de 59 de ani), conducator auto la o instituție din Tg. Mureș, o doamna (de 57 de ani) care frecventa clinica de oncologie din județul Mureș pentru tratamente…

- Primarul Sofalvi Szabolcs din Sangeorgiu de Mureș, unul dintre cei mai transparenți in comunicare, a anunțat in urma cu puțin timp, inca un caz confirmat pozitiv COVID-19 in localitate. Publicam integral anunțul primarului: “UN NOU CAZ! ATENȚIE! PROBLEMELE MAI MARI DE-ACUM INCOLO VOR PUTEA APAREA! Inca…

- Primarul Sofalvi Szabolcs din Sangeorgiu de Mureș, unul dintre cei mai transparenți in comunicare, anunța primul caz confirmat pozitiv COVID-19 din localitate. Publicam integral anunțul primarului: “PRIMUL caz de COVID19 in comuna!!! Dați share va rog pentru a se afla informațiile utile de mai jos:ELSO…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalfi Szabolcs, a anunțat joi seara, pe pagina sa de Facebook, inregistrarea la nivelul localitații a primului pacient infectat cu noul Coronavirus. Redam, in randurile de mai jos, mesajul primarului comunei Sangeorgiu de Mureș: ”1. E bine ca ”doar acum”…