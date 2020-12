Unor scelerați cu chipuri umane, nu le mai ajunge lumea de apoi, incercand sa o faca incapatoare, in mod material, inca din aceasta viața. O parcela a eroilor cazuți intr-unul din cele doua razboaie mondiale a disparut peste noapte, facand loc unor morminte civile. Oameni fara Dumnezeu și autoritați religioase și laice mizerabile, fara conștiința și suflet, au facut una dintre cele mai ticaloase sacrilegii umane in cimitirul din Valea Lupului. Familia unui copil și a unei femei decedate in urma cu 20 de ani s-a pomenit peste noapte ca o parte din mormant este acoperit de un cavou facut in aceasta…