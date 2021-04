Monitorul Oficial devine gratuit la publicare, copiere, reproducere

Monitorul Oficial, Partea I si a II-a, devine gratuit la publicare, copiere, reproducere, au anuntat vineri presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, si directorul MO, Liviu Moraru, intr-o declaratie de presa. Ludovic Orban a precizat ca a tinut sa faca o vizita la sediul Monitorului Oficial, in mod simbolic, chiar in ziua in care initiativa legislativa depusa de deputatul USR PLUS Claudiu Nasui, care a fost adoptata de Parlament si promulgata de presedinte, intra in vigoare. "Este un pas important in conformitate cu dreptul de informare publica al cetateanului si cu transparenta in functionarea…