- Dupa o lunga cariera in teatru și cinematografie, George Mihaița (74 de ani) este mandru ca are ce sa le lase copiilor sai. Nascut la Moreni, in urma cu 74 de ani, vedeta din superproducția ”Clanul”, directorul Teatrului de Comedie a avut o copilarie in saracie și a luptat ca ai sai copii sa aiba o…

- Actrița a transmis un mesaj, prin intermediul unei rețele de socializare, dupa ce a accidentat mortal un tanar, duminica, in centrul Capitalei. „Sunt traumatizata pentru ca nu imi ies din minte acele clipe teribile in care acel om s-a stins”, a scris Monica Odagiu. Tanara a ales sa transmita, duminica…

- Actrița Monica Odagiu a fost implicata duminica dupa-amiaza intr-un grav accident rutier, soldat cu moartea unui pieton. Potrivit primelor informații, un barbat care traversa neregulamentar a fost lovit in plin de mașina condusa de actrița.Actrița Monica Odagiu a lovit mortal un barbat de 35 de ani…

- Actrița Monica Odagiu a accidentat mortal un barbat de 35 de ani, duminica, in București. Accidentul a avut loc pe strada Știrbei Voda, in zona Bisericii Luterana din București, cand mașina condusa de actrița a lovit un pieton. Monica Odagiu a postat duminica noaptea, pe Facebook, primul mesaj dupa…

- In cursul zilei de ieri, Monica Odagiu, cunoscuta din filmul "Teambuilding", a lovit mortal un pieton in centrul Capitalei. Potrivit declarațiilor facute de vedeta, barbatul s-ar fi aruncat in fața mașinii pe care ea o conducea. La cateva ore dupa tragicul accident, Monica Odagiu a avut o prima reacție…

- Astazi, 28 martie, Deea Maxer și Dinu Maxer au anunțat prin intermediul unei postari in mediul online ca s-au desparțit. Cei doi soți, care au impreuna un baiețel și o fetița, pun punct relației lor dupa 18 ani. „Am decis sa ne incheiem casatoria dupa 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect…

- Anamaria Prodan iubește și este iubita, iar fericirea se vede pe chipul ei. Prezenta zilele trecute la premiera filmului „Haita de acțiune”, vedeta a surprins printr-un outfit roz, in tot cu starea ei și care ii punea in evidența noua silueta. Nu a venit alaturi de barbatul alaturi de care și-a gasit…

- Lidia Buble, in varsta de 29 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste, iar recent, aceasta a lansat o noua piesa, „Ești frumoasa”. Vedeta a vorbit intr-un interviu despre complexe și despre mesajele rautacioase pe care le primește din partea celor care o urmaresc virtual. „Am primit foarte…