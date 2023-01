Moneybagg Yo colaborează cu GloRilla pentru On Wat U On

Moneybagg Yo colaboreaza cu GloRilla pentru “On Wat U On”, o piesa fara restricții, care vine insoțita de un videoclip inflacarat ce surprinde o cearta aprinsa despre incredere și infidelitate. Peste un ritm clasic, cu un bas intens și un aranjament propulsiv de pian, Bagg iși exprima exasperarea fața de munca necesara pentru ca romantismul sa ajunga departe. Pe cat de atragator, pe cat este de adevarat, „On Wat U On” este un hit sigur. Vizualizatorul adopta o abordare literala, aratand un cuplu in mijlocul unui argument aprins. Inspirata de scenele din filmul clasic de cult „Baby Boy”, GloRilla…