Moneybagg Yo a lansat Blow

- Inarmați cu smartphone-uri și armate de fani fideli, influecerii aduna averi impresionate prin redefinirea regulilor divertismentului, reclamei și celebritații. Forbes a intocmit un top 50 al influencerilor din intreaga lume.

- In ciuda faptului ca are trei copii, recita in mod regulat versuri și a și inființat o școala adevarata, Kanye West a susținut ca nu a citit niciodata o carte in viața lui. Rapperul a facut dezvaluirea in timpul unei apariții la podcastul Alo Mind Full. In emisiune, Harris a adus in discuție o carte...…

- John Legend a lansat albumul dublu “Legend”. Produs executiv de Legend și prolificul producator-scriitor Ryan Tedder (Beyonce, Adele), albumul dublu vibrant este plin de senzualitate și bucurie fara scuze. ACTUL I al albumului dublu amintește de placerile lumești și senzuale de sambata seara – pline…

- NAV a lansat single-ul “Wrong Decisions”. Artistul canadian continua sa creeze hype in jurul urmatoarei sale lucrari, „Demons Protected By Angels”. A inceput cu lansarea piesei „Never Sleep” cu Lil Baby și Travis Scott. Cu toate acestea, Nav le-a oferit fanilor astazi un nou single care dezvaluie mai…

- Quavo și Takeoff lanseaza “Big Stunna” impreuna cu Birdman. Rapperii „Unc & Phew” iși continua proiectul comun cu o alta lansare. Se spune ca acești doi au un proiect comun la orizont și fanii sunt curioși ce inseamna asta pentru Migos. Pe masura ce Offset lanseaza single-uri precum „54321″ și „CODE”…

- Pete Davidson a apelat la ajutor din cauza harțuirii online din partea lui Kanye West. Incepand cu luna aprilie a acestui an, comediantul, in varsta de 28 de ani, „a urmat cateva ședinte de terapie” din cauza postarilor amenințatoare pe care West, in varsta de 45 de ani, le-a postat de numeroase ori…

- Pete Davidson, la psiholog dupa desparțirea de Kim Kardashian! Afectat de harțuirea lui Kanye West! Pete Davidson a ajuns la psiholog dupa desparțirea de Kim Kardashian. Nu desparțirea in sine a fost problema, ci harțuirea lui Kanye West. Pe tot parcursul relației cu Kim, Pete a fost ținta atacurilor…

- Sabrina Carpenter a lansat albumul “email I can’t send”. Proiectul cu 13 piese vorbește despre diferitele transformari ale Sabrinei prin compoziții ultra-personale, precum și prin spectacole pasionale, palpabile și puternice. Materialul discografic o gasește pe Sabrina in cea mai vulnerabila perioada…