Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 33 de ani, in evidenta cu probleme psihiatrice, a fost ucis prin impuscare joi, la Avignon, de catre politie, dupa ce a amenintat oameni pe strada cu o arma de mana, a anuntat parchetul, care a indepartat orice pista terorista, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Indepartam…

- Autoritațile din Napoli au emis facturi de 400.000 de euro pe numele a 17 persoane aflate in legatura cu clanurile mafiote, acuzate ca s-au imbogațit de pe urma camatariei.Garda Financiara din regiunea Napoli a inceput sa taxeze activitațile de camatarie, in cadrul unui proiect de lupta impotriva activitații…

- BEC se reuneste in sedinta de urgenta Arhiva Foto: Razvan Stancu. Sedința de urgența a Biroului Electoral Central la aceasta ora pentru analizarea situației alegerilor pentru funcția de primar la Sectorul 1 din Capitala, având în vedere unele suspiciuni de frauda electorala.…

- Un candidat la functia de consilier local la Primaria Sectorului 1 a ajuns pe mana politiei dupa ce a fost surprins cand pleca din biroul electoral cu mai multe procese verbale. Politia a intervenit la sesizarea Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand.

- Poliția a intervenit, sambata seara, in comuna vranceana Maicanesti, unde membrii comisiei de la o secție de votare au reclamat ca, in momentul in care au desigilat ștampilele, au remarcat ca aceastea pareau deja folosite, avand urme de tuș.Incidentul a fost confirmat, pentru Agerpres, de Biroul Electoral…

- Presedintele si loctiitorul unei sectii de votare din Maicanesti au demisionat, sambata seara, dupa ce s-a constatat ca stampilele care urmau sa fie folosite in procesul electoral prezentau urme de tus, au informat reprezentantii Biroului Electoral Judetean (BEJ) Vrancea, informeaza Agerpres."In…

- PSD Aninoasa se pregateste intens pentru a frauda acest scrutin cu ajutorul unor „experti” cu notorietate si state vechi in gestionarea procesului electoral The post Suspiciuni de frauda electorala la Aninoasa. Se solicita public ca Politia, SRI și STS sa dea dovada de maxima vigilenta in ceea ce priveste…

- Un tribunal din Tel Aviv a condamnat-o pe Bar Refaeli, un celebrul top-model israelian, la noua luni de munca in folosul comunitatii, iar pe mama acesteia, Tzipi, la 16 luni de inchisoare, ambele sub acuzatia de frauda fiscala, informeaza DPA. Potrivit unui acord de recunoastere a vinovatiei,…