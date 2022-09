Mii de oameni s-au adunat in fata Palatului Buckingham din Londra pentru a aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a, care a murit joi, la varsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral din Scotia. Persoane indoliate continua sa aduca buchete de flori, lumanari, biletele si alte ofrande pe care le depun la portile Palatului Buckingham, resedinta principala din Londra a monarhilor britanici. Atmosfera la resedinta regala din centrul Londrei era una sumbra si, in pofida numarului mare de persoane prezente, zona era linistita, iar oamenii se deplasau incet si vorbeau in soapta, scrie Agerpres. Citește…