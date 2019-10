Misterele Ceahlăului: Cine murdărește muntele? Intr-o perioada de supratehnologizare, cand stiinta a luat-o cu mult inaintea imaginatiei autorilor de science fiction ai anilor trecuti, asistam, din pacate, si la un nedorit decalaj intre nivelul civilizatiei si cel al culturii, in detrimentul celei din urma. Poluarea e un pret pe care omenirea il plateste benevol si inconstient pentru confortul si facilitatile oferite de tehnologie. Daca, din cauza gabaritului, dinozaurii au fost incapabili sa supravietuiasca unor cataclisme naturale de la sfarsitul Cretacicului, noi oamenii, s-ar putea sa ne asiguram extinctia printr-o paradoxala combinatie… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea serviciilor de digitalizare ar aduce in economia Romaniei, in perioada 2020 - 2026, o valoare adaugata de 9 miliarde de euro, din care 3-4 miliarde de euro numai datorita retelelor 5G, a afirmat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Dragos Mircea Rebegea, sef vanzari pentru Romania…

- Omul de afaceri Stefan Mandachi, cunoscut pentru faptul ca a construit, simbolic, singurul metru de autostrada din Moldova, a tras un nou semnal de alarma cu privire la starea infrastructurii rutiere din Romania.

- Omul de afaceri Stefan Mandachi, cunoscut pentru ca a lansat protestul #șieu și pentru ca a construit, simbolic, primul metru de autostrada din Moldova, a postat pe contul de Facebook o poza din Islanda, țara in care patru oameni au murit intr-un an intreg in accidente rutiere. Aceasta, in condițiile…

- Un grup de alergatori din mai multe orase din Romania si Moldova au trecut ieri in fuga prin Gorj. Tinerii s-au oprit din alergat doar cateva clipe pentru a le transmite elevilor de la Colegiul Tudor Vladimirescu mesajul tortei World Harm...

- Aproape 70% din suprafata tarii a intrat intr-un proces de aridizare din cauza schimbarilor climatice, iar irigatiile nu mai sunt suficiente pentru a proteja culturile de temperaturile extrem de ridicate, sustine presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, Valeriu…

- Aproape 70% din suprafata tarii a intrat intr-un proces de aridizare din cauza schimbarilor climatice, iar irigatiile nu mai sunt suficiente pentru a proteja culturile de temperaturile extrem de ridicate, sustine presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", Valeriu…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul de Interne Mihai Fifor au ajuns cu elicopterul la Moldova, in condiții in care mii de romani sunt blocați in trafic pe șoselele din Romania.Citește și: ULTIMA ORA Simona Halep a fost ELIMINATA din optimile de la Cincinnati "Da, este un elicopter…

- Senatorul USR Mihai Goțiu a scris, miercuri, pe Facebook, ca soluția gasita de primarul Gabriela Firea pentru introducerea unei viniete in Capitala, pentru reducerea poluarii in București ar fi buna daca ar exista și investiții prealabile, potrivit Mediafax.”Asta se intampla, cand Romania…