- Rudy Giuliani, fostul primar al orașului New York și fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost „demascat miercuri” in timpul emisiunii „The Masked Singer” difuzata de Fox, acesta interpretand melodia „Bad to The Bone” a cantarețului american George Thorogood, scrie CNN.

- Brooklyn Beckham, fiul cel mare al lui David si Victoria Beckham, s-a casatorit cu actrita Nicola Peltz sambata, in cadrul unui ceremonii pline de lux si rafinament, care a costat trei milioane de lire. La evenimentul care a fost organizat pe proprietatea din Miami a familiei Peltz au participat invitatii…

- A renunțat la facultate și s-a orientat catre o activitate foarte profitabila, cea de influencer. Alexa Collins, un model din Miami, Florida, marturisește ca a caștigat primul ei milion de dolari datorita Instagram, inainte de a implini 25 de ani.

- In cadrul emisiunii Xtra Night Show, Iulia Albu a povestit despre asemanarea izbitoare dintre fostul ei soț, Mihai Albu, și partenerul ei de la Dancing on Ice- Vis in doi, Marian. Ce detalii a oferit vedeta despre experiența din competiție, dupa ce a fost eliminata din concurs.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a aparut, joi, intr-o scurta inregistrare video, publicata de presa de stat rusa, dupa ce nu a mai fost vazut in public in ultimele 12 zile, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…