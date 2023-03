Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru membri ai echipajului de la bordul capsulei spațiale Crew Dragon au aterizat, sambata, in largul Golfuli Flordia, dupa o misiune științifica pe Stația Spațiala Internaționala care a durat cinci luni, potrivit Reuters.Watch Dragon and Crew-5 return to Earth → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/BKA0lxCI1f—…

- Echipajul misiunii Crew-5, format din doi astronauti americani, o cosmonauta si un astronaut japonez, s-a intors sambata pe Pamant la bordul unei capsule a companiei spatiale private SpaceX, dupa ce s-a aflat timp cinci luni pe Statia Spatiala Internationala (ISS), a anuntat duminica NASA, relateaza…

- Rusia nu poate ramane nepedepsita pentru razboiul impotriva Ucrainei, au declarat vineri, intr-un comunicat comun preluat de Reuters, secretarul de stat american Antony Blinken si omologii sai din India, Japonia si Australia - tari care formeaza alaturi de SUA asa-numitul grup Quad.

- Racheta Falcon 9 a SpaceX, compania spatiala a lui Elon Musk, a decolat in aceasta dimineata de la Centrul Spatial Kennedy din Florida SUA , in jurul orei 07:30 ora Romaniei , conform anuntului facut de compania SpaceX. Este a doua incercare a companiei de a trimite pe ISS echipajul Crew 6, dupa ce…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat luni, 30 ianuarie, Coreea de Sud sa sporeasca sprijinul militar acordat Ucrainei, citand alte țari care și-au schimbat politica de a nu furniza arme țarilor aflate in conflict in urma invaziei Rusiei. Stoltenberg a vorbit la Seul, prima oprire…

- Fumio Kishida a reafirmat sprijinul deplin al guvernului de la Tokyo pentru Ucraina in lupta sa impotriva Rusiei relateaza The Guardian .„Am condamnat cu fermitate agresiunea continua a Rusiei și am declarat ca Japonia va face tot posibilul pentru a oferi asistența, inclusiv pentru a trece prin iarna,…

- Razboi in Ucraina, ziua 300. Antonio Guterres, secretarul general al ONU a declarat ca este de parere ca razboiul Rusiei in Ucraina „va continua” și ca nu vede o perspectiva pentru negocieri de pace „serioase” in viitorul imediat.

- O plimbare spațiala planificata de rutina a doi cosmonauți la bordul Stației Spațiale Internaționale, cei doi fiind din Rusia, a fost intrerupta dupa ce controlorii de zbor au observat un flux de particule care curge dintr-o nava spațiala Soyuz andocata, a aratat un webcast al NASA joi (15 decembrie).…