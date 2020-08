CHIȘINAU, 8 aug – Sputnik. Parlamentul Republicii Moldova va deține președinția in exercițiu a Adunarii Parlamentare a Cooperarii Economice la Marea Neagra. © Sputnik / Miroslav Rotari PSRM despre activitatea in Parlament: Am fi putut reuși mai multe

Conform principiului rotativ, Republica Moldova va prelua președinția APCEMN de la Grecia, in sesiunea plenara care va avea loc in luna decembrie curent. Legislativul Moldovei va deține aceasta funcție in prima jumatate a anului 2021.

Adunarea Parlamentara a Cooperarii Economice la Marea Neagra a fost creata in 1993, la Istanbul.