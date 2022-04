Stiri pe aceeasi tema

- Campania se adreseaza tuturor romanilor, fiind prima campanie de acest fel, in care sunt implicate autoritatile centrale si cele locale, precum si asociatiile de profil. Campania a inceput luni, 4 aprilie, si se va desfasura pana pe 4 mai, sub sloganul “Vrem o tara fara deseuri abandonate!”. “Zeci de…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca plajele noi au fost intabulate. „Intabularea s-a facut. S-au facut si lotizarile. Am avut chiar azi in sedinta de Guvern o discutie cu domnul ministru Cadariu. Se vor incheia acte aditionale prin ABADL Constanta cu operatorii de plaja pentru acest sezon.…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) va finanta cu 500 de milioane de lei in acest an piste de biciclete, a declarat miercuri ministrul Mediului, Barna Tanczos, citat de Agerpres. In plus, Ministerul Dezvoltarii va realiza, pentru Apele Romane, piste de biciclete construite pe digurile de aparare…

- Guvernul a finalizat toata legislatia cu privire la acordarea tichetelor de vacanta din acest an, iar institutiile publice pot incepe sa le emita, a afirmat, marti, ministrul Turismului, Daniel Cadariu, intr-o conferinta de profil. „Din punctul nostru de vedere, al ministerului, noi ne-am facut treaba…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat marți, 15 martie, dupa intrevederea cu Manfred Weber, presedintele Grupului Partidului Popular European (PPE), ca Romania va implementa PNRR și ca „nu exista niciun fel de discuție la nivel european despre o regandire” a Planului de Redresare și Reziliența.„Și…

- Directia de Sanatate Publica Constnata anunta ca mai multe centre de vaccinare anti Covid 19 din judetul Constanta au fost inchise incepand de astazi, 14 martie 2022. Este vorba despre centrele de vaccinare de la Baneasa, Cernavoda, Cumpana, Cobadin, Cogealac, Eforie Nord, Harsova, Medgidia, Mihail…

- In urma negocierilor politice, PSD urmeaza sa mai numeasca un secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor condus de senatorul UDMR Barna Tanczos. Potrivit informațiilor noastre, acest post a fost adjudecat de catre PSD Constanța și, deja, liderul organizației, senatorul Felix Stroe,…

- Jaf legal, cu toate permisele luate langa nisipul plajei din Corbu, in zona rezervatiei biosferei Deltei Dunarii Acolo au inceput sa se inalte, de curand, mai multe vile, sustine deputatul constantean al partidului Forta Dreptei, Bogdan Bola Parlamentarul sustine ca toate constructiile apartin aceluiasi…