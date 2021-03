Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirea calatoriei cu metroul in acest an este o optiune pentru diminuarea pierderilor Metrorex, mai ales ca tariful nu a mai fost majorat de cațiva ani, a declarat, joi, 4 martie, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, la Digi24 . Referindu-se la scumpirea cartelei de metrou…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, continua atacurile la adresa Metrorex. "Unul dintre motivele pentru care am fost nemultumit de managementul Companiei Aeroporturi Bucuresti a fost ca intr-un an cu pierderi foarte mari nu s-au ajustat cheltuielile pe partea de personal si aceeasi situatie…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, acuza Metrorex de iresponsabilitate și lipsa de solidaritate. El critica faptul ca salariile angajaților de la metrou au crescut in 2020 cu 18%, in condițiile in care angajații din privat au strans cureaua, din cauza pandemiei. Apare o noua LEGE. Mii de romani…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, nu s-a intalnit inca de la preluarea mandatului, adica de 50 de zile, cu reprezentantii "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), iar daca blocajul dialogului social va continua, acesta va avea ca efect blocajul activitatii la metrou,…

- Castigul mediu brut lunar per salariat al Metrorex, in anul 2020, era de 9.901 lei, iar in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru 2021 al companiei acesta este estimat la 12.739 lei, scrie pe Facebook ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, care atrage atentia ca…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat marti ca a semnat mandatul Corpului de Control pentru a investiga renegocierea contractului colectiv de munca de la Metrorex, precizand ca este o crestere inacceptabila in pandemie.