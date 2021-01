Ministrul Sănătății, despre persoanele eligibile pentru programarea la vaccinare Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a declarat sambata ca a propus premierului si are acceptul acestuia ca in perioada urmatoare, pentru toate locurile care se deschid in platforma de programare pentru vaccinare, eligibili sa fie doar varstnicii, cei cu boli cronice, cei cu handicap, respectiv cei care ii ingrijesc sau locuiesc cu acestia. „Avem nevoie de fiecare spatiu disponibil si avem nevoie sa ne asiguram ca mai putini oameni trebuie sa fie internati. Am verificat din nou statisticile si vedem ca 85% din decese sunt inregistrate la persoane peste 60 de ani. Vedem de asemenea ca 95,1%… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

„Avem nevoie de fiecare spatiu disponibil si avem nevoie sa ne asiguram ca mai putini oameni trebuie sa fie internati. Am verificat din nou statisticile sica 85% dinsuntla persoane peste 60 de ani. Vedem de asemenea ca 95,1%…

