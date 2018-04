Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul primei zile a vizitei de lucru in Republica Moldova, care are loc in perioada 18-20 aprilie a.c., ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a avut, ieri, 19 aprilie, intalniri cu o serie de reprezentanti ai Administratiei de la Chisinau, ai cultelor, dar si cu membri…

- Subiectul cooperarii in domeniile educației, culturii și cercetarii intre Republica Moldova și Romania, a fost discutat la intrevederea de astazi intre Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc si ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena

- Ministra pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, efectueaza o vizita de lucru in Republica Moldova in perioada 18 – 20 aprilie 2018. Aceasta este prima vizita a ministrei Intotero de la inființarea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.

- Un grup de 30 de reprezentanti ai presei in limba romana din Ucraina, Serbia, Albania si Republica Moldova, participanti la programul "Itinerar centenar pentru jurnalistii romani din afara granitelor", derulat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), a participat marti la sedinta comuna…

- Un grup de 30 de reprezentanti ai presei in limba romana din Ucraina, Serbia, Albania si Republica Moldova, participanti la programul "Itinerar centenar pentru jurnalistii romani din afara granitelor", derulat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), a participat marti la sedinta comuna a…

- Romania pune accent pe mentinerea neafectata a dreptului la educatie si informare in limba romana pe teritoriul ucrainean, a subliniat ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, cu ocazia unei vizite pe care a efectuat-o in tara vecina vineri si sambata. "Ministerul pentru…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, a efectuat in perioada 2 3 martie 2018 prima vizita de lucru de la preluarea mandatului in Ucraina."Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni acorda o importanta sporita comunitatilor istorice, sustinerii si respectarii drepturilor etnicilor…

- Curtea Constitutionala a Ucrainei a anuntat adoptarea unei hotarari referitoare la Legea "Privind principiile politicii lingvistice de stat", numita, dupa autori, si legea "Kivalov-Kolesnicenko". Potrivit hotararii, aceasta lege, care prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zone cu o populatie…