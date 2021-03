Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a participat, azi, in Harghita, la o actiune de control, in cadrul careia a fost confiscat un vehicul care incarca si transporta ilegal deseuri . Tanczos Barna spune ca a fost identificat un fenomen care a inceput sa ia amploare, respectiv exista retele care incarca,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, aflat in Harghita, a facut, vineri, un apel la primariile din tara sa organizeze actiuni de colectare a lanii si a pieilor de miei, pentru ca acestea sa nu ajunga in natura, de Pasti, ci sa fie reciclate sau neutralizate, informeaza agerpres . Tanczos Barna a dat exemplul…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a participat, vineri, in Harghita, la o actiune de control, in cadrul careia a fost confiscat un vehicul care incarca si transporta ilegal deseuri si a declarat ca aceste retele vor fi distruse, in interesul mediului inconjurator. Tanczos Barna a precizat,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat ca se are in vedere eliberarea autorizațiilor de construire doar pentru blocurile care au prevazute in proiect centrale de bloc, utilizarea unei centrale pentru fiecare apartament fiind ineficienta și polueaza mult mai mult. Ministrul a declarat ca o centrala…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca Ministerul Mediului nu a facut nimic in ultimi cinci-sase ani pentru a rezolva problema ursilor, el aratand ca, in aceste conditii, se vor repeta si se vor inmulti situatiile in care ursii apar in zone populate, punand in pericol oamenii. "Pericolul…

- Tanczos Barna, ministrul mediului, a declarat, luni, 22 februarie, ca muncitorii care au scos puii de urs din barlog exploatau legal doboraturi de copac, in zona Gheorgheni, județul Harghita, afectata anul trecut de o furtuna puternica. Dupa Poliție și Garda de Mediu, și demnitarul a transmis ca ursuleții…

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, a declarat astazi ca este inadmisibil ceea ce s-a intamplat in cazul ursuletilor scosi din barlog de patru muncitori forestieri. El a precizat ca se asteapta rezultatul primelor anchete. „Cele patru persoane care, la prima verificare, se pare ca au comis aceste fapte…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat pentru Digi24.ro ca, din primele informații, puii de urs ar fi fost lasați acolo de barbații care i-au scos din barșog și i-au aruncat in zapada. Ministrul precizeaza ca reprezentații garzii de mediu s-au deplasat in zona respectiva, o zona greu accesibila,…