Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, sustine simplificarea sistemului de licentiere, proiect derulat de Consiliul Concurentei si de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), potrivit unui comunicat al ministerului de resort, remis joi AGERPRES. Alexandru Nazare a participat…

- Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni la Antena 3, ca urmeaza o serie de „examene” pe care Romania nu are voie sa le pice. „Sa stiti ca am vesti bune si nu sunt evaluri facute de noi, ci sunt rapoarte publice. Raportul Bancii Mondiale arata o ajustare de la 3,5 la 4,3. Cumva…

- Diferența între resursele financiare necesare și cele disponibile la un moment dat într-o familie pentru a menține standardul de viața al acesteia în cazul producerii unui eveniment neprevazut, precum un deces, un accident, o îmbolnavire etc. este în creștere, arata un…

- In cei 30 de ani de la caderea comunismului, populatia Romaniei a scazut dramatic, sute de mii de romani alegand sa si paraseasca tara de origine, un stat din ce in ce mai imbatranit, in care lipsa de perspective demobilizeaza si impinge mai ales tinerii sa ia drumul strainatatii. Potrivit unui studiu…

- Romania a facut progrese importante in procesul de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si conteaza mai departe pe sprijinul Frantei, a declarat ministrul Finantelor Alexandru Nazare. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor Publice, Nazare a discutat vineri,…

- Romania a facut progrese importante in procesul de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si conteaza mai departe pe sprijinul Frantei, a declarat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, Alexandru Nazare a discutat…

- Ministrul Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, a avut o intrevedere cu E.S. doamna Fusun Aramaz, ambasador al Republicii Turcia in Romania și cu reprezentanți ai oamenilor de afaceri turci Tema discuției a fost identificarea unei soluții imediate referitoare la masura adoptata de Parlament in decembrie…

- ​Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întrevedere cu Füsun Aramaz, ambasador al Republicii Turcia în România și cu reprezentanți ai oamenilor de afaceri turci, se arata într-un comunicat al instituției. "Tema discuției a fost identificarea unei soluții imediate…