- Ministrul interimar al Finantelor Publice, Florin Citu, propus pentru acelasi portofoliu in Guvernul Orban II, anunta o ”bomba” la audierea sa de luni. ”Aflam de ce PSD a amanat cresterea pensiilor de la 1 ianuarie pentru 1 septembrie, atat in 2019, cat si in 2020”, sustine Citu.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a transmis sambata pe pagina sa de socializare ca „#SpionulRus” și unele „trusturi media” platesc sa fie urmarit.„Dupa cum stiti #SpionulRus si cele cateva trusturi media #FakeNews platesc sa fiu urmarit. Dupa aceea vin si va mint. Ca sa nu va mai minta va…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, spune ca PSD a trecut Legea pensiilor prin Parlament, fara surse de finantare, doar cu mentionarea impactului negative pentru buget. ”Iresponsabilitate, incompetenta, bataie de joc la adresa contribuabilului roman? PSD le bifeaza pe toate trei”, afirma Florin Citu.

- Ministrul Finanțelor a declarat ca-l susține, cum era de așteptat, pe Ludovic Orban in dificila decizie de a nu mari pensiile și alocațiile decat cu condiția creșterii economice. Evident, Florin Cițu a aruncat vina deciziei de dublare a alocațiilor și de creștere a pensiilor cu 40% in spatele celor…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, luni, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre situatia actuala a economiei si despre masurile pe care le are in vedere pentru redresarea situatiei, precizand ca una dintre ele este inghetarea salariilor demnitarilor, pe care o "acceptam toti",…

- Incadrarea in tinta de deficit (3% din PIB) nu pare a fi realizabila avand in vedere felul in care arata principalii indicatori economici ai Romaniei si declaratiile specialistilor din piata. Ministrul Finantelor, Florin Citu, spera sa se incadreze...

- 2020 ar putea fi un an greu pentru pensionarii din Romania. Economistul-șef al Bancii Naționale al Romaniei cere prorograrea creșterii pensiilor cu 40% de anul viitor. Deasemenea, vorbește de concedieri și despre impozitarea pensiilor speciale. Economistul-șef al BNR spune ca trebuie facute investiții…

- Ministrul Finanțelor a reactionat, pe Facebook, la anunțul facut de Viorica Dancila privind moțiunea simpla ce va fi depusa impotriva sa. Florin Cițu a anuntat ca va aduce cu el in Parlament toți...