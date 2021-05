Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei a facut cateva precizari in acest sens pe pagina oficiala de Facebook.Virgil Popescu: „Am vizitat astazi si Centrala de la Lotru Ciunget - unul dintre obiectivele fanion al Hidroelectrica in ceea ce priveste tehnologia. Am avut discuții deschise cu conducerea companiei, referitoare…

- ​Companiile Hidroelectrica și Nuclearelectrica au proiecte pe zona de hidrogen. De asemenea, Ministerul Energiei pregatește strategia nationala de hidrogen, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-o vizita de lucru în județul Vâlcea, potrivit unui comunicat al Hidroelectrica.…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca vremea rea din ultimele zile a avut un efect extrem de benefic pentru economie. In acest fel, turbinele eoliene aflate la noi in țara au produs de patru ori mai multa energie electrica, avand in vedere ca vantul a fost unul puternic. „Au fost…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca proiectul-pilot al centralei pe gaz si hidrogen de la Halanga a fost acceptat de catre Comisia Europeana din punctul de vedere al conceptului, el afirmand ca terenul pe care va fi ridicata centrala a fost cumparat si se lucreaza la studiul de fezabilitate.…

- Președintele CNCAV, dr.Valeriu Gheorghița, a facut cateva precizari, marți, privind adeverința de vaccinare și certificatul verde, in cadrul unei conferințe Post-ul Dr. Valeriu Gheorgița, despre adeverința de vaccinare și certificatul verde apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, i-a transmis o interpelare ministrului energiei, Virgil Popescu, in care ii transmite acestuia ca inchiderea minei de uraniu de la Crucea este o decizie greșita din punct de vedere strategic. De asemenea, Ioan Stan i-a solicitat ministrului Virgil Popescu,…

- Mai multe instalații radiologice care conțin uraniu saracit au fost descoperite pe platforma unei fabrici inchise din București. Zona a fost izolata de polițiști, iar containerele periculoase au fost ridicate de experți. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Serviciul Arme, Explozivi…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, estimeaza ca in luna februarie facturile la energia electrica vor scadea si spune ca asteapta factura pentru a doua luna a anului pentru a vedea daca furnizorii isi respecta promisiunile privind acordarea discounturilor. "Astept cu interes factura lunii…