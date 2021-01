Ministrul Educației: ‘Sistemul hibird dispare complet’ Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca sistemul hibrid a fost desfiinșat. El se declara ca sistemul nu era eficient. Citește și: VIDEO - Moment CRUCIAL inainte de inceperea școlilor - ziua in care se ia decizia finala! Klaus Iohannis: 'Vom face o reevaluare' „Predarea online aduce pierderi structurale. Nu le poate evita niciun sistem. Plus dificultațile strict circumstanțiale (internet, tablete etc.). In mediul rural avem insa probleme. Diferențele intre rural și urban exista. Funcționarea hibrud nu mai exista. In scenariul verde merg toși, in galben… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Digi24 ca scenariul hibrid nu va mai exista din 8 februarie, atunci cand ar urma ca elevii sa revina in școli. Exista trei scenarii stabilite pentru reluarea cursurilor in format fizic, in funcție de evoluția ratei de infectare la nivel local.

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, joi seara, la Digi 24 ca sistemul hibrid dispare complet din semestrul doi. Astfel, elevii dintr-o clasa fie vor merge toți in forma fizica la școala, fie vor face cursuri exclusiv online. Modul in care vor face orele de curs ține de scenariul in care…

- Ponderea angajatilor din invatamantul preuniversitar care s-au aratat pana acum disponibili sa se vaccineze anti-Covid-19 se apropie de 50%, anunta la RFI ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. In schimb, procentul di

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a anunțat ca școala online va continua pâna pe data de 8 februarie. De asemnea, Sorin Cîmpeanu a anunțat ca profesorii și elevii ar putea face ore și sâmbata, pentru ca este nevoie de cursuri remediale.…

- ”Au fost consultari-maraton, a fost un update și o completare a consultarilor inițiate in cel mai larg proiect de consultari, ”Romania Educata”. Am agreat prin consens o serie de puncte comune care preocupa intreaga societate, atat cu parinții, cat și cu elevii, profesorii, studenții. Numitorul comun…

- ”Au fost consultari-maraton, a fost un update și o completare a consultarilor inițiate in cel mai larg proiect de consultari, ”Romania Educata”. Am agreat prin consens o serie de puncte comune care preocupa intreaga societate, atat cu parinții, cat și cu elevii, profesorii, studenții. Numitorul comun…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca trecerea la predarea exclusiv online i-a prins „neinstruiți” pe cei mai mulți profesori. „Nu au fost instruiți, cea mai mare parte a lor. Foarte putini au fost instruiti pentru predare online. Au dus totusi procesul de…