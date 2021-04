Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a declarat ca s-au folosit 19.000 de teste rapide antigen in școli, pentru depistarea COVID-19, asta insemnand sub 2% din peste 1 milion de teste puse la dispoziție. De altfel, solicita sprijinul Ministerului Sanatații pentru a asigura protecția sanitara in școli, in contextul in care Ministerul Educației nu are competențele necesare pentru a achiziționa niciun tip de test medical. „In 8 saptamani de școala (incepand din 8 februarie), au fost folosite mai puțin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispoziție pentru testarea in școli. Doua au…