- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca purtarea mastii este obligatorie, insa ministerul Sanatatii va decide daca la revenirea la cursuri elevii vor purta masti, informeaza Agerpres."Masca, la momentul acesta, prin lege este stabilit ca este obligatoriu de purtat. Daca va amintiti, nu de…

- Guvernul anunta vineri ca gradinițele, cresele și afterschool-urile se pot redeschide, de luni, 15 iunie, insa ministrul Educatiei a precizat astazi ca aceste unitati nu vor fi deschise de maine, pentru ca normele de securitate și igiena nu au fost finalizate."Normele de revenire in cadrul creșelor…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat, joi seara, la inceputul sedintei de Guvern, ca vineri va incepe distributia mastilor catre inspectoratele scolare, iar acestea le vor duce in unitatile de invatamant. Mastile vor fi necesare pentru elevii care vin la pregatirea pentru examenul de Bacalaureat…

- Premierul Ludovic Orban a cerut in cadrul ședinței de Guvern de miercuri ca maștile de protecție sa ajunga in școli pana la data de 1 iunie. Din 2 iunie incep pregatirile pentru examenele naționale. Orban a cerut ca maștile sa ajunga in școli pana la 1 iunie, iar Ministrul Educației și Cercetarii, Monica…

- Premierul Ludovic Orban le-a solicitat ministerelor sa grabeasca procedurile de licitatie pentru achizitionarea mastilor, astfel incat acestea sa fie distribuite cat mai repede catre populatie. Ministerul Educatiei ar trebui sa intre in posesia mastilor pana la data de 1 iunie. "Ministerul…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca ministerul se afla in procedura de achizitie pentru masti astfel incat in 2 iunie, atunci cand elevii revin la scoala pentru cursurile de pregatire, sa aiba mastile necesare in fiecare unitate de invatamant.…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut miercuri, in sedinta de Guvern, ca, pana pe 1 iunie, mastile de protectie sanitara sa ajunga in scoli, in conditiile in care cursurile de pregatire pentru examenele nationale incep pe 2 iunie. Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a precizat ca procedurile…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca in fiecare unitate de invațamant va exista un cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a la cursurile de pregatire, dar și procesul de examene naționale, scrie profit.ro. ,,Deja am emis un ordin de ministru…