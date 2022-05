Ministrul Eduard Novak le ia apărarea hocheiștilor care au cântat Imnul Ținutului Secuiesc Ministrul Sportului, Eduard Novak, susține ca hocheistii din echipa nationala a Romaniei care au cantat alaturi de galeria maghiara imnul Tinutului Secuiesc la finalul partidei cu Ungaria, de la Campionatul Mondial din Slovenia, nu au lezat cu nimic imaginea Romaniei. „Eu cred ca reactia este una deplasata, exagerata. Baietii au cantat efectiv dupa competitie, dupa evenimentul oficial. Trebuie sa stie toata lumea ca nu au cantat in locul imnului Romaniei sau in partea oficiala a competitiei. Cand s-a terminat competitia, galeria inceput sa cante. Stie toata lumea ca 90% din echipa nationala a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

