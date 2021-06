Stiri pe aceeasi tema

- Problema concedierilor colective de la santierul naval Damen Shipyards Mangalia va fi discutata la nivelul Guvernului, a anuntat ministrul Economiei, Claudiu Nasui, care s-a intalnit vineri cu o delegatie a sindicala a muncitorilor din santierul naval, veniti la Bucuresti sa protesteze fata de intentia…

- Sindicaliștii din cadrul Blocului Național Sindical (BNS) vor protesta, vineri, in fața Ministerului Economiei, dupa ce au fost informați ca peste 200 de angajați de la Damen Shipyards Mangalia vor fi concediați, in condițiile in care autoritațile au dat asigurari ca acest lucru nu se va intampla.…

- Doar jumatate dintre locurile de munca disponibile la malul marii sunt, in acest moment, ocupate. In lipsa de salariați romani, mulți dintre patroni se orienteaza spre forța de munca de la peste 6.000 de kilometri distanța, din țari precum Bangladesh, Sri Lanka sau Vietnam.

- Guvernul israelian este interesat sa colaboreze cu Guvernul roman in domeniul apararii, prin participarea la programe guvernamentale si prin parteneriate intre companiile din cele doua tari, a precizat Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, intr-o intalnire cu ministrul Economiei, Antreprenoriatului…

- Guvernul israelian este interesat sa colaboreze cu Guvernul roman in domeniul apararii, prin participarea la programe guvernamentale si prin parteneriate intre companiile din cele doua tari, a precizat Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, intr-o intalnire cu ministrul Economiei, Antreprenoriatului…

- Senatul va dezbate si vota, marti, motiunea simpla intitulata "O Românie în agonie, cu Nasui la Economie" prin care cei 41 de semnatari, senatori PSD, solicita demiterea "imediata" a ministrului Economiei, Claudiu Nasui, noteaza Agerpres. "Daca o putere straina…