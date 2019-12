Ministrul de externe al Israelului si-a exprimat joi speranta ca Jeremy Corbyn va pierde alegerile de saptamana viitoare in Marea Britanie, invocand acuzatii de antisemitism la adresa liderului Partidului Laburist, intr-un interviu citat de Reuters. Cu Israelul in propria dezordine politica dupa doua alegeri neconcludente, scrutinul britanic a dat nastere la putine comentarii din partea liderilor israelieni in ciuda ingrijorarii profunde in randul evreilor britanici in legatura cu Corbyn si unor informatii in mass-media ca unii ar putea opta sa emigreze daca el castiga. Saptamana trecuta, ministrul…