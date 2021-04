Ministrul afacerilor externe al Mexicului, Marcelo Ebrard, va intreprinde o vizita de lucru in Rusia in perioada 24-28 aprilie, a anuntat Ministerul de Externe mexican intr-un comunicat emis miercuri seara, informeaza joi TASS. Vizita se va desfasura in cadrul "unui dialog politic deschis" intre cele doua tari si "in spiritul cooperarii bilaterale pe marginea mai multor probleme", dintre care se evidentiaza lupta impotriva pandemiei de coronavirus. "In timpul vizitei sale la Moscova, seful diplomatiei mexicane se va intalni cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, care a fost la randul sau…