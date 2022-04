Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile dintre Moscova și Beijing au rezistat noilor teste de la inceputul anului 2022, legate de "schimbarile pe arena internaționala". In ciuda greutaților, țarile au pastrat prietenia, relațiile pot fi evaluate pozitiv, a declarat ministrul chinez de externe, Wang Yi, la intalnirea cu omologul…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sosit in China pentru o intalnire de doua zile privind situatia din Afganistan, a anuntat, miercuri, Ambasada Rusiei la Beijing. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un inalt oficial chinez considera ca sancțiunile impuse Rusiei sunt „din ce in ce mai scandaloase”. Ministrul adjunct de Externe, Le Yucheng, este de parere ca rușii de rand sunt direct afectați, deoarece aceștia sunt privați de bunuri din exterior „fara nicio justificare”. „Istoria a dovedit de nenumarate…

- Viceministrul chinez de Externe, Le Yucheng, afirma, de asemenea, ca NATO nu ar trebui sa se extinda in continuare spre est, fortand ”in colt” o putere nucleara precum Rusia.China nu a condamnat invazia Rusiei – refuzand sa o numeasca invazie – dar si-a exprimat ingrijorarea profunda cu privire la razboi.…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi trebuit sa ajunga la Beijing, joi seara, intr-o misiune diplomatica, insa la mijlocul drumului avionul s-a intors. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un anunț neașteptat vine de la guvernul chinez, Crucea Roșie chineza va furniza ajutor umanitar Ucrainei. Ministrul chinez de externe, Wang Yi a reiterat, totodata, apelul la continuarea discuțiilor pe cale diplomatica.Oficialul de la Beijing a menționat, totodata, ca „prietenia ruso-chineza” este „solida…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a refuzat, in cadrul unei conferințe de presa, sa-i acorde dreptul la o intrebare corespondentului CNN din Ucraina inaintea unei jurnaliste din China, spunand ca „nu este politicos, lucreaza in Ucraina și a fost contaminat cu acest virus al nepoliteții”. Reporterul…

- SUA sunt in continuare de parere ca presedintele rus, Vladimir Putin, nu a luat "decizia finala" daca va invada Ucraina, a afirmat Pentagonul luni, in ajunul vizitei in Europa a secretarului american al Apararii, Lloyd Austin, scrie AFP. "Nu credem ca s-a luat o decizie finala", dar "o actiune…