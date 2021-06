O nava uriasa a intrat, ieri, in Portul Constanta (galerie foto)

Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta a intrat in Dana 81 nava Maran Grace sub pavilion Grecia.Vasul de tip mineralier are o lungime de 284 de metri si intra, la operare, pentru descarcare minereu.Mineralierul… [citeste mai departe]