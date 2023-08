Stiri pe aceeasi tema

- Grant Shapps a fost confirmat ca noul secretar al apararii, dupa demisia lui Ben Wallace. Prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak, a acționat rapid pentru a-l numi pe Shapps, care a servit cel mai recent in cabinet ca secretar pentru securitatea energetica, transmite The Guardian.

- Secretarul britanic pentru aparare Ben Wallace i-a comparat miercuri pe doi dintre cei mai importanti lideri militari rusi, ministrul apararii, Serghei Soigu, si seful Statului Major al armatei, Valeri Gherasimov, cu doi bufoni celebri ai filmelor de comedie: Laurel si Hardy (Stan si Bran), relateaza…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat joi la Washington ca va trebui gasit un „consens" pentru desemnarea urmatorului sef al NATO si l-a descris pe ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, potential candidat, drept „foarte calificat", noteaza Agerpres conform AFP. „Poate" ca un britanic ar…