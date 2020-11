Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile desfasurate la sediul MApN au vizat cooperarea bilaterala, proiectele comune ale Fortelor Navale, situatia de securitate in regiunea Marii Negre si teme curente aflate pe agenda NATO.Secretarul Fortelor Navale ale Statelor Unite ale Americii, Kenneth J. Braithwaite, s a intalnit miercuri,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca saptamana viitoare vor fi facuti "noi pasi" in privinta realizarii proiectelor anuntate de ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Adrian Zuckerman, respectiv construirea unei autostrazi si a unei cai ferate care sa lege Constanta cu Gdansk.…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, aflat intr-o vizita la Washington, a avut o intrevedere cu Mark R. Vandroff, adjunctul asistentului presedintelui SUA si director pentru politica de aparare si strategie din cadrul Consiliului Securitatii Nationale al Statelor Unite ale Americii.Citește…

- In contextul vizitei oficiale efectuate la Washington, ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca a avut convorbiri cu membri ai Senatului SUA, respectiv cu senatorul Jack Reed, co-presedintele democrat al Comisiei pentru forte armate, si cu senatorul Ron Johnson, presedintele republican al Comisiei…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala la Washington, si secretarul american al apararii, Mark T. Esper, au semnat, joi, la Pentagon, "Foaia de parcurs dedicata cooperarii la nivelul Apararii pentru perioada 2020-2030", ocazie cu care ministrul roman a vorbit de Parteneriatul…

- Ministrul apararii nationale Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala in SUA, a semnat joi, la Washington, cu omologul sau american Mark Esper o foaie de parcurs pe zece ani, document ce reflecta obiectivele si interesele comune in domeniul apararii, precum modernizarea sectorului apararii si securitatea…

- Intreaga responsabilitate in cazul unei posibile agravari a situatiei in regiunea Marii Negre va reveni Statelor Unite ale Americii, a declarat vineri general-colonelul Serghei Rudskoi, seful Directiei principale de operatiuni din cadrul Statului Major al armatei ruse, citat de agentia de presa TASS,…

- America muta militari din Germania spre Europa de Est, iar Rusia priveste masura drept o amenintare. „O tentativa provocatoare, care nu va ramane fara raspuns”, s-a auzit de la Ministerul de Externe de la Moscova. Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valerii Kuzmin, a declarat pentru MEDIAFAX ca avertismentul…