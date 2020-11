Ministrul Agriculturii a fost diagnosticat cu coronavirus Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat joi seara ca a fost depistat pozitiv la infectia cu coronavirus in urma unui test efectuat in cursul diminetii.



"Dragi prieteni, am primit rezultatul testului pe care l-am facut in aceasta dimineata si din pacate e unul ' pozitiv'. M-am autoizolat la domiciliu si voi urma indrumarile medicilor. Daca starea de sanatate imi va permite, voi continua munca de acasa si voi incerca sa fiu prezent online, acolo unde voi fi solicitat. Multa sanatate tuturor !", a scris ministrul Agriculturii pe pagina sa de Facebook. AGERPRES/(AS - editor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

