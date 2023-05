Miniştrii ştiinţei din G7 cer eliminarea de pe orbită a deşeurilor spaţiale Ministrii stiintei din G7, reuniti in localitatea japoneza Sendai, au cerut sambata eliminarea deseurilor spatiale care orbiteaza in jurul Terrei, transmite Kyodo. Dupa doua zile de dialog, reprezentantii celor mai dezvoltate state din lume au convenit si asupra importantei vitale a tehnologiilor avansate, cum ar fi inteligenta artificiala si computerele cuantice, pentru tranzitia ecologica si Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

