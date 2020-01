Ministerul Sănătăţii: Pacienții infectați cu tuberculoză vor putea fi tratați și în sistem ambulatoriu Ministerul Sanatații a publicat in dezbatere publica un proiect de Ordin de ministru pentru aprobarea metodologiei de implementare a derularii proiectului pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu al pacienților cu tuberculoza din Romania, anunța, marți, instituția. Conform Ministerului Sanatații (MS), prin acest document este aprobata metodologia de implementare a derularii proiectului-pilot privind modelul de ingrijire in sistem ambulatoriu al pacienților cu tuberculoza din Romania. „Proiectul pilot va fi derulat in București, in perioada ianuarie –decembrie 2020 și face parte… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

