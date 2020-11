Rectificarea bugetara, anunțata pentru luni, ar putea aduce un plus in vistieria Ministerului Transporturilor „pentru ca merita”, considera premierul Ludovic Orban. Este singurul exemplu prezentat deocamdata. Conform primului ministru, documentul este deja in curs de analiza și ar putea fi adoptat la inceputul saptamanii. „S-a discutat ordonanta de rectificare in prima lectura in cursul acestei saptamani. Am propus ca luni sa organizam o sedinta de Guvern pentru a adopta rectificarea bugetara. Cert este ca Ministerul Transporturilor nu numai ca a avut o alocare mai mare decat in anii anteriori,…