Ministerul Educației a publicat calendarul simulării pentru Evaluarea Națională și BAC 2024 Astazi, Ministerul Educației a anunțat pe pagina sa de socializare ca a fost aprobat și trimis spre publicare ordinul privind organizarea simularii Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simularii probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat din 2024. Potrivit anunțului facut de ME pe pagina sa de Facebook, simularea Evaluarii Naționale va incepe la data de 5 februarie cu proba la Limba și literatura romana, urmata in 6 februarie de cea la Matematica și in 7 februarie de cea la Limba și literatura materna. Rezultatele vor fi comunicate in 23 februarie. La randul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

