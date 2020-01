Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a anuntat ca ELCEN a emis o somatie in cursul zilei de joi catre Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA, societate aflata in subordinea Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, pentru plata, in termen de 15 zile, a sumei…

- Liviu Rogojinaru, numit luni in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, va coordona sectorul IMM-urilor, potrivit unui comunicat al Consiliului National pentru...

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a aprobat, vineri, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Hidroelectrica, hotararea de a aloca fonduri in valoare de peste 9,6 milioane lei pentru dotarea cu aparatura moderna a doua spitale, care deservesc mii de romani.

- Niculae Havrilet a renuntat, marti, la functia de membru al Consiliului de Administratie al companiei Electrica, pe care o detinea din februarie 2019, ca urmare a desemnarii sale in postul de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, potrivit Agerpres.Conform…

- Memorandumul pentru sprijinirea Complexului Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producator de energie electrica pe baza de carbune, va fi adoptat in ședința de Guvern de saptamana viitoare, au precizat surse guvernamentale, scrie Mediafax.Actul a fost trimis de Ministerul Economiei, Energiei…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri promoveaza "Romania, o destinatie pentru fiecare zi din an" la Targul de Turism al Romaniei Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Daniel-Virgil Popescu, a participat astazi la deschiderea Targului de Turism al Romaniei, aflat la cea…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri o Ordonanta de Urgenta prin care aloca peste 91,4 milioane de lei pentru asigurarea veniturilor lunare in completare pentru minerii care urmeaza sa fie disponibilizati din Complexul Energetic Hunedoara si Societatea Nationala de Inchideri Mine, informeaza un comunicat…