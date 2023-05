Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a anuntat ca ordinul care prevede scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor pentru angajatii care desfasoara activitati al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821,…

- Deputatul Florin-Alexandru Alexe: elevii și studenții pot aplica la programul de burse și premii ,,Henri Coanda”! „Au mai ramas doar 6 zile in care elevii și studenții pot aplica la programul de burse și premii ,,Henri Coanda”, lansat de Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii – Romania, condus…

- La o luna de la lansarea proiectului ION, primul consilier guvernamental bazat pe inteligenta artificiala, sustinut de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, echipa ministerului multumeste tuturor celor care au fost alaturi de primul proiect romanesc care aduce IA in Guvernul Romaniei si…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Guvernul ar putea interzice aplicația TikTok in instituțiile publice, dupa ce Comisia Europeana a luat o masura similara. Potrivit ministrului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, sunt analizate, in prezent, riscurile de securitate reprezentate de TikTok.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins ieri obiectia de neconstitutionalitate a Legii securitatii si apararii cibernetice formulata de un grup politic parlamentar si Avocatul Poporului.Potrivit unui comunicat al Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Legea securitatii si apararii cibernetice…

- Noua lege, introdusa la inceputul acestui an, pe baza careia entitațile care ofera servicii publice nu vor mai cere copii dupa acte emise de statul roman, se va aplica și in cazul unitaților de invațamant, a precizat, miercuri, pentru Edupedu.ro, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian…

- Un proiect de lege depus de mai mulți parlamentari propune ca animalele de companie sa iși poata insoți stapanii in mijloacele de transport in comun și in instituțiile publice. Inițiativa legislativa modifica Legea 205/2004 privind protecția animalelor. In proiect exista și reguli: pisicile trebuie…

- CARAȘ-SEVERIN – Incepand din 1 februarie, certificatul de cazier judiciar poate fi obținut online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.ro, dupa cum informeaza Poliția județului! Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii au operaționalizat proiectul pilot privind…