- Armata rusa acuza sambata Londra de implicare in exploziile care au cauzat scurgeri de gaze naturale, in septembrie, din gazoductele Nord Stream 1 si 2, in Marea Baltica, construite cu scopul de a transporta gaze naturale rusesti in Uniunea Europeana (UE) prin Germania, relateaza AFP. "Reprezentanti…

- Aceasta noua examinare – organizata la initiativa Fortelor armate suedeze – este independenta fata de ancheta judiciara in curs, dupa descoperirea celor patru scurgeri, la sfarsitul lui septembrie. ”Am simtit nevoia sa completam ancheta pe care am efectuat-o anterior”, a declarat miercuri AFP comandantul…

- Politia si fortele navale germane au creat o echipa de ancheta pentru a aduce lumina asupra sursei scurgerilor de gaz din Marea Baltica , in urma exploziilor care au afectat gazoductul Nord Stream la sfarsitul lunii septembrie, informeaza agentia de presa germana dpa și Agerpres . Duminica, politia…

- ”Magnitudinea exploziilor a fost masurata la 2,3 si, respectiv, 2,1 pe scara Richter, adica, probabil echivalentul unei incarcaturi explozive de sute de kilograme”, anunta cele doua tari scandinave intr-o comunicare adresata Consiliului de Securitate al ONU, care se reuneste vineri, la New York, pe…

- ”Pagubele la Nord Stream 1 si Nord Stream 2, in ape interntaionale, la Marea Baltica, sunt de mare ingrijorare”, se arata in aceasta declaratie. ”Toate informatiile disponibile in prezent indica faptul ca acesta este rezultatul unor acte de sabotaj deliberate, nechibzuite si iresponsabile”, denunta…

- Serviciile de securitate ruse (FSB) au deschis o ancheta pentru "act de terorism international" dupa presupusa sabotare a gazoductelor Nord Stream in Marea Baltica, a anuntat miercuri Parchetul general rus, relateaza AFP. "Pe baza elementelor transmise de Parchetul general rus (...) organul de ancheta…

- Este "stupid si absurd" ca Rusia sa fie suspectata de faptul ca se afla in spatele scurgerii masive de gaze naturale detectate in urma unor explozii la gazoductele Nord Stream 1 si 2 in Marea Baltica, respinge Kremlinul, dupa ce Comisia Europeana (CE) a denuntat un "sabotaj", relateaza AFP. "Era destul…

- Nord Stream 1, care trece pe sub Marea Baltica pentru a aproviziona Germania si alte tari, functiona la o capacitate de 20% inainte ca livrarile sa fie oprite timp de trei zile, in aceasta saptamana, pentru intretinere. Livrarile urmeaza sa fie reluate sambata la ora 0100 GMT. ”Livrarile ar trebui sa…