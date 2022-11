Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a transmis Comisiei Europene(CE) solicitarea de decontare a peste 253 de milioane de euro, valoare ce reprezinta echivalentul platilor realizate din bugetul national catre fermieri in perioada…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, de la startul Campaniei 2022 de plata in avans si pana in prezent, a autorizat la plata suma de 1.027.349.083,89 euro, pentru un numar de 597.352 fermieri, reprezentand 75,60%…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022”, anunta APIA. Suma autorizata la plata…

- Fermierii din județul Neamț pot depune dosarele pentru plata subvențiilor aferente anului 2022, la sediul Agenției de Plați și Intervenție in Agricultura (APIA), din Piatra Neamț și la centrele regionale din intreg județul. Cunatumurile subvențiilor acordate de APIA in sectorul vegetal, aprobate de…

- Campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022, a inceput duminica, 16 octombrie, anunța Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), care are la dispoziție o suma totala de peste 1 miliard de euro. Cuantumurile pentru anul de cerere 2022 au…

- ”Ministerul Agriculturii si dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul II al anului 2022”, precizeaza…