Mini-vacanță de Paște pentru angajații CEO Angajații Complexului Energetic Oltenia(CEO) intra de vineri, 30 aprilie, in mini-vacanța de Paște. Primii care vor fi liberi sunt salariații TESA care incep liberul de vineri și vor reveni la serviciul marți, 4 mai. In privința salaraților din producție, liberul va incepe la finalul schimbului I, sambata și se va reveni la lucru luni, tot cu schimbul I. Ion Rușeț, consilier in cadrul Complexului Energetic Oltenia, a precizat ca in sectoarele esențiale va fi asigurata permanența, ca de fiecare data. Este vorba atat de subunitațile miniere, cat și la grupurile energetice, din cadrul sucursalelor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

