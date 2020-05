''Mincinosul'' de Carlo Goldoni, joi, pe pagina de Facebook a Teatrului Odeon

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele aceste il sarbatorim pe William Shakespeare cu mari spectacole montate și in teatrele noastre, și in cele din alte țari, avem program de filme de festival -- ficțiune de la TIFF și documentare de la Astra -- , plus un album interactiv cu poze din spațiu facute de telescopul Hubble.Acum ne putem…

- Teatrul Odeon continua seria "Marilor [email protected]" cu transmisia prin livestreaming pe pagina de Facebook a spectacolului "La tiganci" dupa Mircea Eliade, regia Alexander Hausvater. Filmarea, care va fi transmisa joi, de la ora 18,00, a fost realizata in 2003, cand s-au sarbatorit…

- Spectacolul "Ionesco - 5 piese scurte" de Eugene Ionesco, in regia lui Alexandru Dabija, va putea fi vazut pe pagina de Facebook a Teatrului Odeon joi, de la ora 18,00, informeaza un comunicat al institutiei de cultura transmis AGERPRES. Din distributie fac parte actorii Dorina Lazar, Oana Stefanescu,…

- Bogdan Malaele a facut un numar senzational de roast, care a avut legatura cu celebrul sau tata, Horatiu Malaele. Mai exact, a povestit cum a luat bataie de la tatal sau in copilarie. Citeste si: "M-a rupt cu bataia, m-a spart. Nu stiu daca ati luat vreodata bataie si in timp ce luati bataie…

- Zvonurile ca Andreea Balan și George Burcea ar fi la un pas de desparțire se intețesc pe zi ce trece. Zilele trecute, actorul a fost surprins de paparazzi in compania unei femei, alta decat soția sa. Cine este femeia? Nimeni alta decat Monica Davidescu, nașa lor de cununie. O relație ce parea perfecta…

- Horațiu Malaele vine in aceasta primavara la Giurgiu! Spectacolul va avea loc pe 19 Martie, ora 19:30 la Ateneul „Nicolae Balanescu” din Giurgiu. Spectacolul „SUNT UN ORB'” s-a nascut din nevoia lui Malaele de a comunica poeziile pe care le a memorat pana acum. El trece de la sinceritatea iubirii din…

- Fiecare duminica inseamna o noua poveste pusa in scena cu inspiratie, talent si pasiune la Teatrul “Gulliver”. In aceasta saptamana, incepand de la 10,30, iubitorii teatrului il vor intalni pe “Croitorasul cel Viteaz” si ale lui aventuri pline de haz.