- Locuitorii capitalei pot participa astazi la mai multe evenimente culturale organizate in are liber, in diferite locații din Chișinau. Acestea se desfașoara cu respectarea tuturor masurilor de prevenire și combatere a infecției Covid-19.

- Partida de deschidere este Italia Turcia, iar finala se va juca pe stadionul "Wembleyldquo; din Londra. Campionatul European de fotbal incepe vineri, 11 iunie, meciurile urmand a se disputa, pana pe 11 iulie, in 11 orase de pe batranul continent, printre care si Bucuresti.Capitala Romaniei va gazdui…

- eMaramures.ro va pune la dispozitie lista filmelor care vor rula in perioada 4-6 iunie la Cinema Mara din Sighetu Marmatiei. Another round (Oscar pt cel mai bun film international ) – comedie – 04.06. ora 17.30 – 05.06. ora 14.45 The Conjuring: The Devil Made Me Do It (horror) – 04.06. ora 19.45 – 05.06.…

- „Nomadland”, „Fast & Furious 9”, „Conjuring 3”, „A Quiet Place 2”, „Black Widow”, „The Suicide Squad” sunt doar cateva dintre mult așteptatele pelicule care vor rula pe marile ecrane din Iulius Mall Cluj. Incepand de joi, 27 mai 2021, Cinema City va fi „sub lumina reflectoarelor”, iar clujenii…

- Anna Kendrick și Justin Timberlake iși imprumuta din nou vocile pentru continuarea marelui succes internațional din 2016, Trolii, intr-o aventura cu totul speciala - Trolii descopera lumea. De data aceasta, trolii vor ajunge acolo unde nimeni din universul lor nu a ajuns vreodata! Poppy (Kendrick) și…

- Deoarece Sfintele Sarbatori Pascale sunt aproape, tot mai multe magazine și-au afișat programul de funcționare pentru perioada urmatoare. Acestora li se adauga și Poșta Romana. Iata ce program va avea Poșta Romana de 1 mai și de Paște. Programul de funcționare al Poștei Romane de 1 mai și de Paște Compania…

- Lungmetrajul "Nomadland" a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, duminica seara, la Los Angeles, in cadrul celei de-a 93-a editii a galei de decernare a premiilor atribuite de Academia de film americana (AMPAS), potrivit contului de Twitter al evenimentului, citat de agerpres. La aceasta…

- Actrita sud-coreeana Yuh-Jung Youn a castigat premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol secundar, duminica seara, la Los Angeles, in cadrul celei de-a 93-a gale de decernare a premiilor Academiei de film americane, datorita interpretarii sale din filmul "Minari", potrivit contului de Twitter…