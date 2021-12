Militar focșănean condamnat cu suspendare pentru trei blonde. Trei beri blonde Pedeapsa cu suspendare pentru un militar incadrat la o unitate din Focșani dupa ce, in urma cu un an, a fost depistat baut la volan. Poate nici nu ar fi fost tras pe dreapta daca in decembrie 2020 nu am fi fost in stare de alerta și nu ar fi existat interdicții de deplasare a […] Articolul Militar focșanean condamnat cu suspendare pentru trei blonde. Trei beri blonde apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

