Miliardarul care a vrut Roșia Montană, o nouă condamnare! Marile eșecuri ale acestuia în România O curte de apel elvețiana a menținut verdictul de vinovație pentru corupție impotriva magnatului minier Beny Steinmetz, care a fost condamnat la Geneva in urma cu doi ani intr-unul dintre cele mai importante litigii din industria miniera, informeaza Reuters . Milionarul israelian Beny Steinmetz, cel implicat in proiectul de la Roșia Montana și in dosarul Baneasa , a fost condamnat in Elveția la 3 ani, din care 18 luni cu executare, o pedeapsa cu doi ani mai mica decat cea din prima instanța, din 2021, fiind achitat de acuzația de fals, datorita prescrierii acesteia. Steinmetz va contesta verdictul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

